2 ayda tam 8 kilo verdiğini açıklamıştı! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan kas şov! 60 yaşındaki fit halini bakın neye borçlu...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, yarı çıplak şınav çektiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken 60 yaşındaki şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. Verdiği bir röportajda 2 ayda 8 kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan'ın zayıflama sırrı da bir kez daha merak konusu oldu. İşte İzzet Yıldızhan'ın o paylaşımı ve zayıflama sırrı...
06.06.2023 01:05 - Son Güncelleme: 06.06.2023 01:21
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan İzzet Yıldızhan, geçen sene verdiği bir röportajda 2 ayda 8 kilo verdiğini belirterek zayıflama sırrını paylaşmıştı.