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Aslıhan Güner ve kardeşlerini yan yana görenler inanamıyor! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Aslıhan Güner'in kardeşleri...

Oyuncu Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yaptı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırttı. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Üç kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var. Kardeşleri görenler 'İkiz misiniz?' sorusunu sormadan geçmiyor. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

04.01.2021 11:11 - Son Güncelleme: 04.01.2021 11:11
Aslıhan Güner ve kardeşlerini yan yana görenler inanamıyor! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Aslıhan Güner'in kardeşleri...

Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yaptı.

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Aslıhan Güner ve kardeşlerini yan yana görenler inanamıyor! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Aslıhan Güner'in kardeşleri...

Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Aslıhan Güner ve kardeşlerini yan yana görenler inanamıyor! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Aslıhan Güner'in kardeşleri...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Aslıhan Güner ve kardeşlerini yan yana görenler inanamıyor! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Aslıhan Güner'in kardeşleri...
Aslıhan Güner ve kardeşlerini yan yana görenler inanamıyor! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Aslıhan Güner'in kardeşleri...
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