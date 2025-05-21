Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Son olarak Yalan dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem de yer aldı.
Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Güner, paylaşımlarında bikinili pozuna yer vermeyi de ihmal etmedi.
Ünlü oyuncunun yayınladığı kareler kısa sürede gündem olurken Güner'in fit hali dikkatlerden kaçmadı.