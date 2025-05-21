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Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Uzak Şehrin Masalı, Yalan gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncudan bikinili poz da gecikmedi. Ünlü oyuncunun yayınladığı kareler kısa sürede gündem olurken Güner'in fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:31
Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Son olarak Yalan dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem de yer aldı.

Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Güner, paylaşımlarında bikinili pozuna yer vermeyi de ihmal etmedi.

Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Ünlü oyuncunun yayınladığı kareler kısa sürede gündem olurken Güner'in fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

İşte Aslıhan Güner'in tatil pozları...

Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Aslıhan Güner

Aslıhan Güner bikini sezonunu açtı! Tatil pozlarını peş peşe yayınladı

Aslıhan Güner