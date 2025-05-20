76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! "Babam eski haline döndü"

👨‍👧 "BABAM ESKİ HALİNE DÖNDÜ" Dave'in kızı Izzy Pulford, babasının geçirdiği bu dönüşümün aile içindeki etkilerini duygusal sözlerle ifade ediyor: "Babam artık bizimle yürüyüşe çıkabiliyor, kahve içmeye gidiyoruz, birlikte tatile çıkıyoruz. Ameliyattan önce bu tarz aktiviteler onun için neredeyse imkânsızdı. Onu yeniden bu kadar mutlu ve enerjik görmek inanılmaz bir şey."

🧠 YENİ BİR SORUN: BEDEN DİSMORFİSİ Dave, fiziksel olarak büyük bir başarı elde etmiş olsa da bu değişim beraberinde yeni psikolojik zorluklar da getirdi. Daha önce aynaya neredeyse hiç bakmayan Pulford, şimdi kendini sıkça incelemeye ve eleştirmeye başladığını belirtiyor. Bu durum, "beden dismorfisi" olarak adlandırılan ve kişinin vücuduyla ilgili abartılı olumsuz algılar geliştirdiği bir psikolojik soruna yol açtı.

💬 "KENDİME SERT DAVRANIYORUM" "Kendimi eleştiriyorum ama sonra durup, ne kadar yol kat ettiğime bakıyorum" diyen Dave, kilo verme sürecinin fiziksel olduğu kadar içsel bir yolculuk da olduğunu vurguluyor. "Bu benim başıma gelebileceğini hiç düşünmediğim bir yolculuktu. Sanırım yıllarca, sağlık sorunlarımın farkına varmadan bir tür 'uyurgezer' gibi yaşadım."