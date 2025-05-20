SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! "Babam eski haline döndü"

İngiltere'nin Somerset bölgesinde yaşayan Dave Pulford, mide balonu tedavisiyle tam 76 kilogram vererek yaşam kalitesini köklü bir şekilde değiştirdi. Daha önce birçok günlük aktiviteyi yaparken zorlanan Pulford, şimdilerde kızının deyimiyle eski haline kavuştu ve yeniden sosyal hayatın aktif bir parçası oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:18
76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

Ameliyat öncesi aşırı kilolarıyla başı dertte olan Pulford, geleneksel cerrahi yöntemlerden önce bir kapsül şeklinde mide balonu tedavisi gördü. Bu uygulama sayesinde yalnızca ameliyata uygun hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda yaşamına büyük bir dönüşüm getirdi.

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

📍 BALONLU HAP TEDAVİSİYLE GELEN BÜYÜK DEĞİŞİM

Dave Pulford, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi NHS'nin sunduğu yenilikçi bir tedavi yöntemi kapsamında, mideye yerleştirilen bir balon içeren kapsülü yutarak kilo verme sürecine başladı. Balon, mide içerisinde şişerek hastada tokluk hissi oluşturuyor ve böylece kişinin daha az yemekle doymasını sağlıyor. Bu yöntem, obeziteyle mücadele eden bireylerin mide baypas gibi büyük cerrahilere daha sağlıklı ve hazırlıklı bir şekilde girmesini kolaylaştırıyor.

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

Musgrove Park Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu uygulama, hastanenin "kilo yönetimi araç seti" içinde giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem haline gelmiş durumda. Hastane yetkilileri, mide balonu tedavisinin özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol, felç ve kalp krizi gibi riskleri azaltması nedeniyle sağlık sistemine de katkı sunduğunu belirtiyor.

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

👨‍⚕️ "KİLO AMELİYATI DEĞİL, SAĞLIK AMELİYATI"

Dave'in danışmanı olan bariatrik cerrah Dave Mahon, bu tedavinin kilo kaybından öte bir amaç taşıdığını vurguluyor: "Bu bir kilo verme ameliyatı değil, sağlığı iyileştirme ameliyatıdır. Riskli hastalıkları engelleyerek hem bireyin yaşam kalitesini yükseltiyor hem de uzun vadede sağlık sistemine yükü azaltıyor."

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

Bariatrik uzman hemşire Kirsty Locke ise, Dave'in bu sürece olan bağlılığının beklentileri aştığını dile getiriyor: "Dave inanılmaz bir azim gösterdi. Fiziksel sürecin yanı sıra psikolojik destek alması da çok önemliydi."

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

👨‍👧 "BABAM ESKİ HALİNE DÖNDÜ"

Dave'in kızı Izzy Pulford, babasının geçirdiği bu dönüşümün aile içindeki etkilerini duygusal sözlerle ifade ediyor: "Babam artık bizimle yürüyüşe çıkabiliyor, kahve içmeye gidiyoruz, birlikte tatile çıkıyoruz. Ameliyattan önce bu tarz aktiviteler onun için neredeyse imkânsızdı. Onu yeniden bu kadar mutlu ve enerjik görmek inanılmaz bir şey."

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

🧠 YENİ BİR SORUN: BEDEN DİSMORFİSİ

Dave, fiziksel olarak büyük bir başarı elde etmiş olsa da bu değişim beraberinde yeni psikolojik zorluklar da getirdi. Daha önce aynaya neredeyse hiç bakmayan Pulford, şimdi kendini sıkça incelemeye ve eleştirmeye başladığını belirtiyor. Bu durum, "beden dismorfisi" olarak adlandırılan ve kişinin vücuduyla ilgili abartılı olumsuz algılar geliştirdiği bir psikolojik soruna yol açtı.

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

💬 "KENDİME SERT DAVRANIYORUM"

"Kendimi eleştiriyorum ama sonra durup, ne kadar yol kat ettiğime bakıyorum" diyen Dave, kilo verme sürecinin fiziksel olduğu kadar içsel bir yolculuk da olduğunu vurguluyor. "Bu benim başıma gelebileceğini hiç düşünmediğim bir yolculuktu. Sanırım yıllarca, sağlık sorunlarımın farkına varmadan bir tür 'uyurgezer' gibi yaşadım."

76 kiloyu tek adımda verdi! İşte diyetsiz, sporsuz zayıflama sırrı! Babam eski haline döndü

Fotoğraflar: X, AA