CANLI YAYIN
Geri

Marmara Üniversitesi'nden adliye koridorlarına... Gözaltına alınan Aslı Turanlı'nın geçmişteki o açıklamaları yeniden gündemde!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aslı Turanlı, magazin gündeminin merkezine oturdu. Hakkındaki iddialarla arama trendlerinde zirveye yerleşen Turanlı'nın, Marmara Üniversitesi'ndeki ticaret eğitiminden adliye koridorlarına uzanan o dikkat çekici yaşam serüveni ise tekrar gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
Marmara Üniversitesi’nden adliye koridorlarına: Aslı Turanlı

SAHNELERDEN ÖNCE ULUSLARARASI TİCARET EĞİTİMİ ALDI

Bugün adli bir soruşturmanın öznesi olarak kamuoyunun karşısına çıkan 1993 doğumlu Aslı Turanlı'nın hayat hikayesi, aslında popüler kültür dünyasından oldukça uzak sıralarda başladı. Sanat dünyasında kendine yer edinmeden önce tamamen akademik bir rota çizen Turanlı, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun oldu. Ticaret dünyasında bir kariyer inşa etmek yerine ise içindeki sahne tutkusunun peşinden gitmeyi seçti.

Müjdat Gezen’den Arka Sokaklar’a uzanan oyunculuk kariyeri

MÜJDAT GEZEN'DEN ARKA SOKAKLAR'A UZANAN OYUNCULUK KARİYERİ

Üniversite diplomasını aldıktan sonra rotasını tamamen oyunculuğa kıran Turanlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'nda eğitimini sürdürerek bu alandaki ilk ciddi adımını attı. Emek Sahnesi'nde oynayan Aslı Turanlı, aynı zamanda Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ahh Süreyya müzikalinin kadrosuna da girdi.

Aslı Turanlı hangi dizilerde oynadı?

Ekranın en uzun soluklu yapımlarından "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı karakter ve ardından rol aldığı "Aslı Gibidir" sinema filmi, onun oyunculuk dünyasındaki bilinirliğini sağlayan en net basamaklar oldu.

Aslı Turanlı: Disiplinliyim

"DİSİPLİNLİYİM" SÖZLERİ YAŞANAN GÖZALTI KARARI SONRASI YENİDEN GÜNDEMDE

Hakkında yürütülen soruşturma sonrasında gözaltına alınan oyuncunun, geçmiş yıllarda yaşam tarzına ve hayat felsefesine dair verdiği röportajlar da bir anda sosyal medyanın ve arama motorlarının en çok arananları arasına girdi.

Aslı Turanlı: Oyunculuk bana sabrı, hazırlığı ve sürekliliği öğretti

Geçmişte hayatını "disiplin" kelimesi üzerine kurduğunu belirten Turanlı, "Oyunculuk bana sabrı, hazırlığı ve sürekliliği öğretti. Set dışında da bu disiplin bende kalıyor; spor rutinimde, projelerimde, hatta dinlenme biçimimde bile" ifadelerini kullanmıştı.

Aslı Turanlı: Yorumları bile okumuyorum

SOSYAL MEDYA İÇİN "YORUMLARI BİLE OKUMUYORUM" DEMİŞTİ

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medyada binlerce yorum ve eleştiri alan oyuncunun, dijital dünyaya karşı mesafeli duruşunu anlattığı eski sözleri de bugünkü durumla çarpıcı bir tezat oluşturdu. Sosyal medyanın kendisini çok çabuk etkilediğini ve bu yüzden yorumlara bakmadığını itiraf eden Turanlı, şu cümleleri kurmuştu:

"Sosyal medya eskiden çok umursadığım bir yerdi. Şimdi yorumları bile okumuyorum! Çünkü kolay etkilenen biriyim. Kötü olayları her ayrıntısıyla görmek istemiyorum, o zamanlar telefonu bile kullanmıyorum."

Var olmak mı yok olmak mı?

HAYAT MOTTOSU SHAKESPEARE: VAR OLMAK MI, YOK OLMAK MI?

Kariyerinde hiçbir zaman tam bir doyuma ulaşamadığını ve kendisini hep daha fazlasını yapmaya zorladığını ifade eden Aslı Turanlı, hayat mottosunu soranlara ise edebiyat geçmişine göz kırpan çok net bir yanıt vermişti.

Aslı Turanlı’nın hayat mottosu

Ünlü oyuncu, Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet'ten ilham aldığını belirterek, "Okuduğum bir Shakespeare tiradı, hayatımın mottosu diyebilirim: 'To be or not to be.' Yani var olmak mı, yok olmak mı, bütün sorun bu!" sözleriyle yaşam algısını özetlemişti. Ticaret sıralarından setlere, oradan da adli soruşturmaya uzanan bu süreç, Turanlı'nın hayatının en büyük dönemeçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Aslı Turanlı ne mezunu, hangi üniversiteyi bitirdi?

MERAK EDİLENLER

Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşındadır?

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, 1993 yılında dünyaya gelmiştir ve 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir.

Aslı Turanlı ne mezunu, hangi üniversiteyi bitirdi?

Aslı Turanlı, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Yükseköğreniminin ardından oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

Aslı Turanlı hangi oyunculuk eğitimlerini aldı?

Üniversite eğitiminin yanı sıra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'nu başarıyla tamamlayan Turanlı, aynı zamanda profesyonel TV Sunuculuğu eğitimi de almıştır.

Aslı Turanlı hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Ekranların uzun soluklu yapımı "Arka Sokaklar" dizisinde rol alan oyuncu, beyazperdede ise "Aslı Gibidir" isimli sinema filminde yer almıştır. Ayrıca "Ahh Süreyya" müzikali dahil birçok tiyatro oyununda sahne almıştır.

Aslı Turanlı neden gözaltına alındı?

Aslı Turanlı neden gözaltına alındı?

Aslı Turanlı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "yasaklı madde" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimler hakkında da işlem başlatılmıştır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin