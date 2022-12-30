Aslı Hünel'in 'yürüyen ev'i olay! Merve Boluğur'a 10 tam altın takmıştı kendisine bakın ne almış: 'İki televizyon, buzdolabı, elbise askılığı...'
Aslı Hünel'in 'yürüyen ev'i olay! Merve Boluğur'a 10 tam altın takmıştı kendisine öyle bir hediye aldı ki ortalık yıkıldı. 40 günde boşanan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğününde nikah şahidi olan ve 10 tam altın takmasıyla gündemden düşmeyen Aslı Hünel bu sefer de kendisine aldığı yeni yıl hediyesiyle dikkat çekti.
'İKİ TELEVİZYON, BUZDOLABI, ELBİSE ASKILIĞI..."
Aslı Hünel'in 'yürüyen ev'i olay! Merve Boluğur'a 10 tam altın takmıştı kendisine bakın ne almış...
Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününde Aslı Hünel, nikah şahidi olmuş ve geline iddialı bir hediye vermişti. Gelin Evi'nin sunucusu ünlü isim 40 gün evli kalıp boşanan arkadaşına 10 tam altın takarak gündem olmuştu.
"Yürüyen ev" diye nitelendirdiği bir otomobil alan Aslı Hünel'in aracının içinde iki televizyon, bir buzdolabı, kahve makinesi, elbise askılığı ve takı bölümü var.
Aslı Hünel'in aracı sınırlı sayıda üretilen bir model. Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanının çoğunun yollarda geçtiğini belirten Aslı Hünel, "Çok çalışıyorum ve kendimi ödüllendirmek istedim. Program çekimlerini yapmak için il il geziyoruz. Hayatım yollarda geçiyor resmen. Ben de kendime 'yürüyen bir ev' yaptırdım" dedi.