Aslı Hünel’in ’yürüyen ev’i olay! Merve Boluğur’a 10 tam altın takmıştı kendisine bakın ne almış: ’İki televizyon, buzdolabı, elbise askılığı...’

Aslı Hünel'in aracı sınırlı sayıda üretilen bir model. Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanının çoğunun yollarda geçtiğini belirten Aslı Hünel, "Çok çalışıyorum ve kendimi ödüllendirmek istedim. Program çekimlerini yapmak için il il geziyoruz. Hayatım yollarda geçiyor resmen. Ben de kendime 'yürüyen bir ev' yaptırdım" dedi.