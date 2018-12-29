Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Ünlülerin bu hastalıklarını hiç duymadınız
Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Gerek dizide oynadığı rolüyle gerek özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Aslı Enver, hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığını biliyor musunuz? İşte Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 11:25:36 Güncelleme: 11:38:42
Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver'in ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...
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