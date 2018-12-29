Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Ünlülerin bu hastalıklarını hiç duymadınız

Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Gerek dizide oynadığı rolüyle gerek özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Aslı Enver, hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığını biliyor musunuz? İşte Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 11:25:36 Güncelleme: 11:38:42
Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Ünlülerin bu hastalıklarını hiç duymadınız

Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver'in ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Ünlülerin bu hastalıklarını hiç duymadınız

MEHMET ALİ ERBİL- KAÇIŞ SENDROMU

Kaçış Sendromu' isimli hastalığı nedeniyle bir süre öncesine kadar sık sık hastaneye kaldırılan ünlü şovmen hâlâ sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Ünlülerin bu hastalıklarını hiç duymadınız

Üç kez ağırlaşarak tüm sevenlerini korkutan Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka halen ünlü sanatçıya her 28 günlük süre içinde 16 litre ilaç verildiğini söyledi.

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Ünlülerin bu hastalıklarını hiç duymadınız

SEZEN AKSU- PANİK ATAK

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Zaman zaman içini basan, ruhunu daraltan sıkıntılardan kurtulamayan sanatçı, bu hastalığı yenemedi gitti.

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Ünlülerin bu hastalıklarını hiç duymadınız

MÜNiR ÖZKUL- ŞİZOFRENİ

Bir dönem limanına sığındığı hastalık. Özkul için devreye giren Haldun Taner, ünlü psikiyatr Dr. Süleyman Velioğlu'ndan yardım isteyince, cevabı ilginç olur:

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