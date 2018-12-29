Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin çocukları

Bennu Gerede, 4 oğlu ile birlikte bir dergiye verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Endonezya maceralarını ve ailesini anlattığı röportajında, Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı. Peki Bennu Gerede'nin oğulları kim? Bennu Gerede'nin oğullarının ismi ne? Bennu Gerede'nin oğulları kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:34:50 Güncelleme: 10:43:41
Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin çocukları

Bennu Gerede'nin verdiği özel röportaj sonrası herkes oğullarını araştırıyor. Şu sıralar herkesin ilgiyle takip ettiği Gerede'nin oğullarına yakından bir bakalım... İşte ünlülerin bilinmeyen çocukları...

Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin çocukları

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin çocukları

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin çocukları

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin çocukları

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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