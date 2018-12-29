Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin çocukları

Bennu Gerede, 4 oğlu ile birlikte bir dergiye verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Endonezya maceralarını ve ailesini anlattığı röportajında, Bennu Gerede'nin oğullarını görenler gözlerine inanamadı. Peki Bennu Gerede'nin oğulları kim? Bennu Gerede'nin oğullarının ismi ne? Bennu Gerede'nin oğulları kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:34:50 Güncelleme: 10:43:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





