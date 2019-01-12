Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı | İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Gerek dizide oynadığı rolüyle gerek özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Aslı Enver, hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığını biliyor musunuz? İşte Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:36:07 Güncelleme: 10:37:32
Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı | İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver'in ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı | İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı | İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

BEYAZ

Bademcikleri oldukça hassas olan şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemiyor.

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı | İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

SERTAB ERENER

Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı | İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler
Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler