Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı | İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları
Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Gerek dizide oynadığı rolüyle gerek özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Aslı Enver, hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığını biliyor musunuz? İşte Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı...
Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver'in ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...
SERTAB ERENER
Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.