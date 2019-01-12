Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Onlardan biri de ​Avlu dizisinde canlandırdığı Bade karakteri ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sevda Dalgıç. Yıllar sonra televizyona yeniden merhaba diyen Sevda Dalgıç diziden ayrıldıktan sonra yine imaj değiştirdi. Dalgıç, yeni imajı ile yine dikkatleri topladı. İşte ünlü isimlerin değişimleri....

12 Ocak 2019 Cumartesi, 04:16:25 Güncelleme: 04:37:31
Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler

Arka Sıradakiler'deki Özge karakteriyle tanınan 34 yaşındaki ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, Avlu dizisindeki Bade karakteriyle yıllar sonra ekranlara çıktığında değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.

Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler

Ünlü oyuncunun kaslı ve yapılı halini görenler, ilk bakışta yıllar önce Arka Sıradakiler'de oynayan Özge karakteri ile aynı kişi olduğuna inanamamıştı. Avlu dizisinden sorunlu bir şekilde ayrılan Sevda Dalgıç, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE ÜNLÜLERİN SİZLERİ ŞAŞIRTACAK DEĞİŞİMLERİ...

Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler

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Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler
Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler

EREN BAKICI

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