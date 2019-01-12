Avlu dizisinin Bade'si Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri şaşırttı | İşte ünlülerin geçirdiği değişimler

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Onlardan biri de ​Avlu dizisinde canlandırdığı Bade karakteri ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Sevda Dalgıç. Yıllar sonra televizyona yeniden merhaba diyen Sevda Dalgıç diziden ayrıldıktan sonra yine imaj değiştirdi. Dalgıç, yeni imajı ile yine dikkatleri topladı. İşte ünlü isimlerin değişimleri....

12 Ocak 2019 Cumartesi, 04:16:25 Güncelleme: 04:37:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





