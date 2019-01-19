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Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Aslı Enver son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Gerek rol aldığı projeler gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Aslı Enver'in geçmişi hayranları tarafından araştırılıyor. 2012'de evlenen Aslı Enver 3. yılın sonunda boşanmıştı. Peki Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu bliyor musunuz? İşte kendisi gibi ünlü oyuncu olan Aslı Enver'in eski eşi...

19 Ocak 2019 Cumartesi, 09:12:22 Güncelleme: 09:15:28
Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Aslı Enver ve Murat Boz barıştıktan sonra evlilik yolunda ilerliyor. Peki adından sık sık söz ettiren Aslı Enver'in kendisi gibi ünlü oyuncu olan eski eşi kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN

Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
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