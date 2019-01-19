Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Aslı Enver son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Gerek rol aldığı projeler gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Aslı Enver'in geçmişi hayranları tarafından araştırılıyor. 2012'de evlenen Aslı Enver 3. yılın sonunda boşanmıştı. Peki Aslı Enver'in eski eşinin kim olduğunu bliyor musunuz? İşte kendisi gibi ünlü oyuncu olan Aslı Enver'in eski eşi...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 09:12:22 Güncelleme: 09:15:28
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