Esin Gündoğdu'nun son hali inanılmaz! Sadece diyet ile...
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı Aşk Yeniden dizisinde Ayfer'i ve Yeni Gelin dizisinde Türkmen'i canlandıran başarılı oyuncu Esin Gündoğdu tanınmaz halde. Kısa sürede kendi imkanlarıyla adeta eriyen Esin Gündoğdu, diyeti bambaşka birine dönüştü, değişimi inanılmaz. İşte Esin Gündoğdu ve ünlülerin son hali.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 08:50:23
Güncelleme: 09:18:26
Aşk Yeniden'in Ayfer'i, Yeni Gelin'in Türkmen'i Esin Gündoğdu'yu artık tanıyamayacaksınız. Neden mi? Oyuncu Esin Gündoğdu 3 yılda 60'tan fazla kilo verdi. Ve artık tanınmaz bir hale geldi.
Daha önce Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı 'Aşk Yeniden' adlı dizide de oynayan Esin Gündoğdu o zamanlar 138 kiloydu. Yeni Gelin adlı dizide Türkmen Hala'yı canlandıran Gündoğdu iki yıl içerisinde yaşadığı obezite ve kilo sorununu diyet ve spor yaparak aştı.
Oyuncu Esin Gündoğdu, #10yearschallenge paylaşımıyla inanılmaz değişimini gözler önüne serdi. Başarı oyuncu iki yılda tam 60 kilo birden verdi.
İŞTE ESİN GÜNDOĞDU'NUN SON HALİ
Son halini sosyal medyadan paylaşan oyuncu, "Kırk yıllık maymunum böyle evrim görmedim" notunu düştü.
Esin Gündoğdu nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı: