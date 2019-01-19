Esin Gündoğdu'nun son hali inanılmaz! Sadece diyet ile...

Daha önce Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı 'Aşk Yeniden' adlı dizide de oynayan Esin Gündoğdu o zamanlar 138 kiloydu. Yeni Gelin adlı dizide Türkmen Hala'yı canlandıran Gündoğdu iki yıl içerisinde yaşadığı obezite ve kilo sorununu diyet ve spor yaparak aştı.