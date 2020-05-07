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Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

Aslı Enver Instagram hesabından eski rol arkadaşı Dağhan Külegeç ile videosunu paylaştı, estetik iddiaları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını arttıran Aslı Enver, Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Dağhan Külegeç ile eskiye ait anlardan bir videoyu 'Bugün böyle ruh halim' notuyla yayınladı. Bu paylaşım sonrası Kavak Yelleri dizisinin çekildiği 2007'li yıllara giden sosyal medya kullanıcıları, Aslı Enver'in eski halini görünce çok şaşırdı. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde estetik operasyonu geçirdiği yönündeki iddialara, 'Estetik yok, gözünüzün önünde büyüdüm zaten' şeklinde yanıt vermişti.

07.05.2020 18:07 - Son Güncelleme: 07.05.2020 18:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





