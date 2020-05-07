RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

Aslı Enver Instagram hesabından eski rol arkadaşı Dağhan Külegeç ile videosunu paylaştı, estetik iddiaları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını arttıran Aslı Enver, Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Dağhan Külegeç ile eskiye ait anlardan bir videoyu 'Bugün böyle ruh halim' notuyla yayınladı. Bu paylaşım sonrası Kavak Yelleri dizisinin çekildiği 2007'li yıllara giden sosyal medya kullanıcıları, Aslı Enver'in eski halini görünce çok şaşırdı. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde estetik operasyonu geçirdiği yönündeki iddialara, 'Estetik yok, gözünüzün önünde büyüdüm zaten' şeklinde yanıt vermişti.

07.05.2020 18:07 - Son Güncelleme: 07.05.2020 18:35
Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

Aslı Enver - Kerem Tunçeri aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları ile hızlı başlayan aşk hızla son bulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Aslı Enver, en çok merak edilen, 'Aslı Enver'de estetik var mı?' sorusunu, 'Hayır yok. Gözünüzün önünde büyüdüm zaten' şeklinde yanıtlamıştı.

Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

35 yaşındaki güzel oyuncu, bugün yaptığı paylaşımda, Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Dağhan Külegeç ile çekildiği videoyu, Bugün ruh halim böyle" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in eski halini gören sosyal medya kullanıcıları şoke oldu.

Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

Aslışah Alkoçlar

Aslı Enver paylaştı iddialar yeniden alevlendi! İşte Aslı Enver'in Dağhan Külegeç paylaşımı...

Aslışah Alkoçlar

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