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Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver hakkında şoke eden iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Melis İşiten ile geçtiğimiz Temmuz ayında boşanan 32 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu'nun Ada adında küçük bir kızı var. Murat Boz ile bir dargın bir barışık olan oyuncu Aslı Enver, 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'dan 5 ay önce ayrılmıştı. İddiaya göre Aslı Enver, yakın zamanda Sefirin Kızı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı. Asıl bomba ise haberin devamında...

19.02.2020 12:12 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:26
Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...

Aslı Enver ile Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uras Kaygılaroğlu aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Birkan Sokullu ile evli olan güzel oyuncu Aslı Enver, Murat Boz ile 3 yıllık aşkını 5 ay önce sonlandırmıştı.

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Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...

SESSİZ SEDASIZ BİTTİ!

Aslı Enver, Sefirin Kızı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı. İki kez birlikte yemeğe çıkan çift anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.

Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...

Uraz Kaygılaroğlu ile geçtiğimiz Temmuz ayında çocuğunun annesi Melis İşiten'den boşanmıştı. İşte ünlülerin eski eşleri...

Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...

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Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...
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