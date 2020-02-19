Haberler Galeri Magazin Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...

Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında şok iddia: Başlamadan bitti! Sosyal medya onları konuşuyor...

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver hakkında şoke eden iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Melis İşiten ile geçtiğimiz Temmuz ayında boşanan 32 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu'nun Ada adında küçük bir kızı var. Murat Boz ile bir dargın bir barışık olan oyuncu Aslı Enver, 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'dan 5 ay önce ayrılmıştı. İddiaya göre Aslı Enver, yakın zamanda Sefirin Kızı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı. Asıl bomba ise haberin devamında...

19.02.2020 12:12 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





