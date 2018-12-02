Aslı Enver ile Murat Bozdan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enverin evine taşındı

Aslı Enver ile Murat Boz'dan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enver'in evine taşındı

Aslı Enver ve Murat Boz'dan geçtiğimiz gün beklenen haber geldi. 2,5 yıllık ilişkilerini 10 ay önce sonlandıran Aslı Enver ile Murat Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi. Ancak Enver'in barışmak için Murat Boz'a şart koştuğu iddia edildi. Nisan ayında evliliğe hazır olmadığı için Aslı Enver'i terk eden Murat Boz'un bu kez Enver'in kapısını evlilik için çaldığı söyleniyor. Bu dedikoduların hemen ardından Enver - Boz ikilisinden bir hamle daha geldi. Murat Boz, Aslı Enver'in Suadiye'deki evine taşındı.

2 Aralık 2018 Pazar, 13:26:40 Güncelleme: 13:47:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





