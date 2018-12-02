Aslı Enver ile Murat Boz'dan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enver'in evine taşındı

Aslı Enver ve Murat Boz'dan geçtiğimiz gün beklenen haber geldi. 2,5 yıllık ilişkilerini 10 ay önce sonlandıran Aslı Enver ile Murat Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi. Ancak Enver'in barışmak için Murat Boz'a şart koştuğu iddia edildi. Nisan ayında evliliğe hazır olmadığı için Aslı Enver'i terk eden Murat Boz'un bu kez Enver'in kapısını evlilik için çaldığı söyleniyor. Bu dedikoduların hemen ardından Enver - Boz ikilisinden bir hamle daha geldi. Murat Boz, Aslı Enver'in Suadiye'deki evine taşındı.

2 Aralık 2018 Pazar, 13:26:40 Güncelleme: 13:47:26
Aslı Enver ile Murat Boz'dan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enver'in evine taşındı
Aslı Enver ile Murat Bozdan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enverin evine taşındı

MURAT BOZ ASLI ENVER'İN EVİNE TAŞINDI!

Geçtiğimiz günlerde yeniden barışan Murat Boz ile Aslı Enver çiftinden yeni bir adım geldi. Boz, Enver'in Suadiye'deki evine yerleşti.

Aslı Enver ile Murat Boz'dan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enver'in evine taşındı
Aslı Enver ile Murat Bozdan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enverin evine taşındı

2.5 yıllık ilişkilerini 10 ay önce sonlandıran Murat Boz ile Aslı Enver geçen günlerde tekrar barıştı. Enver, barışmak için Boz'a bir şart koşmuş, nisan ayında evliliğe hazır olmadığı için Enver'den ayrılan Boz'un bu kez sevgilisinin kapısını nikah masasına oturmak için çaldığı öğrenilmişti.

Aslı Enver ile Murat Boz'dan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enver'in evine taşındı
Aslı Enver ile Murat Bozdan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enverin evine taşındı

Aslı Enver'in ise evlilik şartıyla sevgilisine geri döndüğü ortaya çıkmıştı.

Aslı Enver ile Murat Boz'dan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enver'in evine taşındı
Aslı Enver ile Murat Bozdan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enverin evine taşındı

Daha önce Murat Boz'un Avrupa Yakası Kuruçeşme'de olan evinde yaşayan güzel oyuncu, şarkıcıdan kendi evine taşınmasını istedi.

Aslı Enver ile Murat Boz'dan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enver'in evine taşındı
Aslı Enver ile Murat Bozdan bir hamle daha! Murat Boz Aslı Enverin evine taşındı

Bunu kabul eden Boz, Enver'in Suadiye'deki evine taşındı. Bir süredir Aslı Enver'in evinde yaşayan çiftin, dışarı çıktıklarında da Anadolu Yakası'ndaki mekanlara gittiği öğrenildi.

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