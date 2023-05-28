Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çifti aralarındaki o gerçekle şaşırttı! 7 ay önce evlenmişlerdi! Doğum için gün sayan Aslı Enver meğer...
2022 yılında dünya evine giren Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti bebek heyecanı yaşıyor. Bebeğin cinsiyeti belli oldu! 7 aylık hamile olan güzel oyuncunun son hali ortaya çıktı. Anne olmaya hazırlanan Enver bebeğinin ismini ise henüz söylemedi. Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" ifadeleri yer verdi. Öte yandan 39 yaşındaki Enver ile Gökbudak'ın aralarındaki o gerçek ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
28.05.2023 22:28 - Son Güncelleme: 29.05.2023 12:04
7 ay önce evlenmişlerdi! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çifti aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu! Doğum için gün sayan Aslı Enver meğer...
BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Kavak Yelleri adlı dizi ile yıldızı parlayan Aslı Enver, İstanbullu Gelin, Suskunlar, Babil, Kış Güneşi gibi bir çok dizide rol aldı.
Geçtiğimiz Kasım ayında Berkin Gökbudak ile evlenen güzel oyuncu şimdilerde bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.
ASLI ENVER'DEN KARNI BURNUNDA POZ!
Karnını her fırsatta gizleyen ünlü oyuncu Aslı Enver doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak ilk defa karnını gösterdi.