5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...
Geçen sene Mayıs ayında 5 yıllık evliliği biten İbrahim Çelikkol'un adı Birce Akalay ile anılmış ancak ikili iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Birce Akalay ile yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Çelikkol'un Natali Yarcan'la aşk yaşadığı öğrenilmişti. Ünlü isim, yüzü olduğu markanın lansmanına "Kıymetlim" dediği sevgilisi ile el ele geldi. Oyuncu, kameralar önünde adeta ilan-ı aşkta bulundu. İşte o anlar...
28.05.2023 20:34 - Son Güncelleme: 28.05.2023 20:34
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçen Mayıs ayında oğlu Ali'nin annesi ile 5 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.
Birce Akalay ile yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Çelikkol'un Natali Yarcan'la aşk yaşadığı öğrenilmişti. Ünlü isim, yüzü olduğu markanın lansmanına "Kıymetlim" dediği sevgilisi ile el ele geldi.
Öte yandan İbrahim Çelikkol'un eski eşi de merak edildi. İşte başta İbrahim Çelikkol başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...