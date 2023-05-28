Vav TV İzle
Haberler Magazin 5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

Geçen sene Mayıs ayında 5 yıllık evliliği biten İbrahim Çelikkol'un adı Birce Akalay ile anılmış ancak ikili iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Birce Akalay ile yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Çelikkol'un Natali Yarcan'la aşk yaşadığı öğrenilmişti. Ünlü isim, yüzü olduğu markanın lansmanına "Kıymetlim" dediği sevgilisi ile el ele geldi. Oyuncu, kameralar önünde adeta ilan-ı aşkta bulundu. İşte o anlar...

takvim.com.tr
28.05.2023 20:34 - Son Güncelleme: 28.05.2023 20:34
5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçen Mayıs ayında oğlu Ali'nin annesi ile 5 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

Birce Akalay ile yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Çelikkol'un Natali Yarcan'la aşk yaşadığı öğrenilmişti. Ünlü isim, yüzü olduğu markanın lansmanına "Kıymetlim" dediği sevgilisi ile el ele geldi.

5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

Oyuncu, aşk sorularına, "İyi ki var. O benim kıymetlim. Varlığıyla bana en büyük desteği veriyor. Ona çok teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

Oğlu Ali hakkında da konuşan Çelikol, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman oğlumla birlikteyiz. Hayatım ve bir parçam. Beni geleceğe sürükleyen ve heyecanlandıran... Hangi mesleği seçerse arkasında dururum... Annesi de aynı şekilde... Mutlu bir çocuk olsun istiyoruz"

5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

Öte yandan İbrahim Çelikkol'un eski eşi de merak edildi. İşte başta İbrahim Çelikkol başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA