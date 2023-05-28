5 yıllık evliliği bitmişti! İbrahim Çelikkol’un “Kıymetlim” dediği sevgilisini görenler hayran kaldı! Birce Akalay’ın sıkı dostu meğer...

Oğlu Ali hakkında da konuşan Çelikol, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman oğlumla birlikteyiz. Hayatım ve bir parçam. Beni geleceğe sürükleyen ve heyecanlandıran... Hangi mesleği seçerse arkasında dururum... Annesi de aynı şekilde... Mutlu bir çocuk olsun istiyoruz"