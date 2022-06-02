Aslı Enver de bikini sezonunu açtı! Sere serpe güneşlendi yetmedi bikini iplerini açtı kameraları görünce de...

ASLI ENVER DE BİKİNİ SEZONUNU AÇTI!

Sere serpe güneşlendi yetmedi bikini iplerini açtı, kameraları görünce ise apar topar iskeleyi terk etti. İşte Aslı Enver başta olmak üzere ünlülerden gelen 2022 yaz tatili görüntüleri...