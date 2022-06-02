Aslı Enver de bikini sezonunu açtı! Sere serpe güneşlendi yetmedi bikini iplerini açtı kameraları görünce de...
Aslı Enver de bikini sezonunu açtı Bodrum'da fena yakalandı! Önce sere serpe güneşlendi yetmedi bikini iplerini açtı, daha sonra kameraları fark eden 38 yaşındaki Enver, bu durumdan rahatsız oldu ve iskeleyi terk etti. İşte ünlülerden gelen 2022 yaz günlerinden ilk gelen görüntüler...
02.06.2022 09:21 - Son Güncelleme: 02.06.2022 09:28
ASLI ENVER DE BİKİNİ SEZONUNU AÇTI!
Sere serpe güneşlendi yetmedi bikini iplerini açtı, kameraları görünce ise apar topar iskeleyi terk etti. İşte Aslı Enver başta olmak üzere ünlülerden gelen 2022 yaz tatili görüntüleri...
Bir süredir ekrandan uzak olan Aslı Enver aşk hayatıyla dikkat çekiyordu. Önder Öztarhan ile ilişkisini noktalayan Enver, ayrılık sonrası açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Öztarhan'la birbirlerine zaman ayıramadıkları için ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.
Önder Öztarhan ile yollarını ayıran Aslı Enver soluğu Bodrum'da aldı. Habertürk'ün haberine göre; Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyu güneşin tadını çıkardı.