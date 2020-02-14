Aslı Bekiroğlu'nun ifşa olan fotoğraf ve videoları aslında... Şaşırtan tesadüfler silsilesi...

enç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen görüntüleri ifşa olduğunda kişisel iCloud hesabının 'hack'lendiği söylendi. Ama nasıl 'hack'lendiği, şantaj yapılıp yapılmadığı konularında sanatçı cephesinden açıklama gelmedi. Bekiroğlu, sadece fotoğrafları paylaşanlar ve kötü yorum yapanlar hakkında konuştu. Sürekli bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açtığını belirtti.



Bekiroğlu açıklamalarında da hep "İfşada bulunmak suçtur", "Siber suça ortak olma", "Başkasının özel fotoğraflarını paylaşmak suçtur" gibi mesajlar verdi.