Aslı Bekiroğlu'nun ifşa olan fotoğraf ve videoları aslında... Şaşırtan tesadüfler silsilesi...
Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen görüntüleri ifşa olduğunda kişisel iCloud hesabının 'hack'lendiği söylendi. Ama nasıl 'hack'lendiği, şantaj yapılıp yapılmadığı konularında sanatçı cephesinden açıklama gelmedi. Bekiroğlu, sadece fotoğrafları paylaşanlar ve kötü yorum yapanlar hakkında konuştu. Sürekli bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açtığını belirtti. İki hafta önce fotoğrafları internete sızan, siber zorbalığa maruz kaldığından şikayetçi olan, sonra da bir cilt bakım markasının siber zorbalık mesajı veren reklam kampanyasının yüzü olan ve daha sonra bu markanın tanıtımında siber zorbalıktan bahseden Aslı Bekiroğlu'nun yaşadıkları bir reklam kampanyası mı? İşte şaşırtan tesadüfler silsilesi...
enç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen görüntüleri ifşa olduğunda kişisel iCloud hesabının 'hack'lendiği söylendi. Ama nasıl 'hack'lendiği, şantaj yapılıp yapılmadığı konularında sanatçı cephesinden açıklama gelmedi. Bekiroğlu, sadece fotoğrafları paylaşanlar ve kötü yorum yapanlar hakkında konuştu. Sürekli bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açtığını belirtti.
Bekiroğlu açıklamalarında da hep "İfşada bulunmak suçtur", "Siber suça ortak olma", "Başkasının özel fotoğraflarını paylaşmak suçtur" gibi mesajlar verdi.
HACKER'IN SUÇU YOK MU?
Peki, hırsızın ya da hacker'ın hiç mi suçu yok? Dünyada bu tür olaylarda konu, sanatçıların fotoğraflarını paylaşan ve yorum yapan normal insanlara gelmez! Bu konu Bekiroğlu'nun dışında da kimsenin umurunda olmadı!
Dünyada bu tür olaylarda fotoğrafların nasıl ele geçirildiği, suçu organize bir hacker grubunun mu, yoksa herhangi bir kişinin mi yaptığı sorusuna yanıt aranır!
İşin garip tarafı bu tür sızıntılar, oyuncuları mağdur ederken aynı zamanda onları popüler de yapıyor ve uzun süre gündemde kalmalarını sağlıyor. Örneğin; Bekiroğlu'nun Instagram'daki takipçi sayısı 840 binden 920 bine çıktı. Ve en önemlisi, Google'da en çok aranan kişiler arasına girdi! Günümüzde reklam kampanyalarında en önemli kazanım, Google'da en çok arananlar arasına girmektir!
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olan Bekiroğlu da Google'da öne çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bilir! Kendisi Vine'de yayımladığı videolarla üne kavuşup oyuncu olmuştu!
Bekiroğlu, son iki haftadır mağdur edildiğini anlattı durdu ve sonra birden sosyal medyada şu paylaşımda bulundu: "Global yüzü olduğum iyi kalpli cilt bakımı #simple ile birlikte yaptığımız #İyiKalpliOl çağrısının siber zorbalık yaşayan herkese umut olması dileğiyle. Siz de bu çağrının parçası olun."