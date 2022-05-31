Aslı Bekiroğlu'nun dekoltesinin göğüs kısmı büyük gelince olanlar oldu 'ilah mısın silah mı' Cinsel içerikli ifşa sonrası...
Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri de 26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu. Sosyal medya paylaşımları sonrası oyunculuk kariyerine adım atan Aslı Bekiroğlu, bir dönem büyük bir skandala da imzasını attı. O dönemki sevgilisi Can Koçkan'la olan cinsel içerikli görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu kısa bir süre önce de Kubilay Aka'yla görüntülendi. Magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Bekiroğlu'nun son olarak paylaştığı kırmızı elbiseli pozlarıyla magazin gündeminde...
31.05.2022 11:40 - Son Güncelleme: 31.05.2022 11:40
2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu.