Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim çıktı! Şimdi gözlerden uzak!

Gözlerden uzak yaşıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! Beş yıldır atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hatice'yi canlandıran Sevinç Kıranlı, Sabah'a açıklamalarda bulundu. Çocuklarının artık büyüdüğünü ve gözünün arkada olmadığını anlatan Kıranlı, "Aile düzeniniz huzurlu olmadıkça hiçbir işte başarılı olamazsınız' dedi. Sevinç Kıranlı, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ötesiz İnsanlar, Doktorlar, Hastasıyız Dede, Canım Annem, Aslı ile Kerem, Ruhsar, Yılan Hikayesi gibi diziler de rol almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandırmaktadır.



'EDHO'da 'Hatice' ile gönülleri fethediyorsunuz...

Valla 'Hatice'nin çok faydasını görüyorum. Ufak bir kaza yapmıştım bir süre önce. 'Dayıyı çağır, enişteyi çağır' diyerek insanlar takılmıştı. Öyle güzel tepkiler alıyorum.