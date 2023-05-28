"Aşklarım" Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu 16 yaşına girdi Zehra'yla birlikte poz verdi! Avşar kızından yorumda da gecikmedi
1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. Kaya Çilingiroğlu, oğlunun doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı. Eski eşi Hülya Avşar'dan da yorum gecikmedi.
28.05.2023 07:48 - Son Güncelleme: 28.05.2023 07:48
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, ihanet gerekçesiyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...