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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşımı '2'ye 1 kala...'

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran sevilen isim Ozan Akbaba'nın Instagram'da yaptığı bu paylaşım olay yarattı. 2017 eşi Buket Akbaba ile hayatını birleştiren Ozan Akbaba'dan her an yeni bir haber gelebilir. Ozan Akbaba'nın güzel eşi de sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor... İşte Ozan Akbaba'nın o paylaşımı.

26.03.2019 10:49 - Son Güncelleme: 26.03.2019 11:18
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşım '2'ye 1 kala...'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba milyonların gönlünü kazandı. Hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile izleyicinin takdirini toplayan Ozan Akbaba'dan her an yeni bir haber gelebilir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşım '2'ye 1 kala...'

2017 yılında Buket Arıkan ile evlenen Ozan Akbaba, geçtiğimiz yıl bir erkek bebek sahibi olmuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşım '2'ye 1 kala...'

Ozan Akbaba'dan yeni bir haber gelebilir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşım '2'ye 1 kala...'

'2'YE 1 KALA...'

Ozan Akbaba, Instagram hesabında öyle bir paylaşım yaptı ki akıllar karıştı. '2'ye 1 kala. Resmiyet önemlidir' notu ile birlikte eşi Buket Akbaba'nın da olduğu bir fotoğraf paylaşan Ozan Akbaba'nın bu hamlesi, yeniden baba olacağı şeklinde yorumlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşım '2'ye 1 kala...'

Ozan Akbaba şuan hali hazırda bir çocuk babası.

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