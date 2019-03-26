Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşımı '2'ye 1 kala...'

'2'YE 1 KALA...'

Ozan Akbaba, Instagram hesabında öyle bir paylaşım yaptı ki akıllar karıştı. '2'ye 1 kala. Resmiyet önemlidir' notu ile birlikte eşi Buket Akbaba'nın da olduğu bir fotoğraf paylaşan Ozan Akbaba'nın bu hamlesi, yeniden baba olacağı şeklinde yorumlandı.