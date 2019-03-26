Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın olay paylaşımı '2'ye 1 kala...'
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran sevilen isim Ozan Akbaba'nın Instagram'da yaptığı bu paylaşım olay yarattı. 2017 eşi Buket Akbaba ile hayatını birleştiren Ozan Akbaba'dan her an yeni bir haber gelebilir. Ozan Akbaba'nın güzel eşi de sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor... İşte Ozan Akbaba'nın o paylaşımı.
26.03.2019 10:49
- Son Güncelleme: 26.03.2019 11:18
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