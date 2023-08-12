Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı Nazlı yıllar sonrası ortaya çıktı! Kocaman kız oldu "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş"

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, 2006 yılında nikah masasına oturmuş, 2012 yılında ise boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden de Nazlı adında bir kızları dünyaya gelmişti. Nazlı artık 17 yaşındaki koca bir genç kız oldu. Gözlerden uzak yaşayan Nazlı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle göz kamaştıran Nazlı, adeta annesinin kopyası gibi.