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Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı Nazlı yıllar sonrası ortaya çıktı! Kocaman kız oldu "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş"

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, 2006 yılında nikah masasına oturmuş, 2012 yılında ise boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden de Nazlı adında bir kızları dünyaya gelmişti. Nazlı artık 17 yaşındaki koca bir genç kız oldu. Gözlerden uzak yaşayan Nazlı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle göz kamaştıran Nazlı, adeta annesinin kopyası gibi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 15:47 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 15:47
Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer’in kızı Nazlı yıllar sonrası ortaya çıktı! Kocaman kız oldu Annesinin hık demiş burnundan düşmüş 1

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006 yılında nikah masasına oturmuş, 2012 yılında ise boşanmıştı.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer’in kızı Nazlı yıllar sonrası ortaya çıktı! Kocaman kız oldu Annesinin hık demiş burnundan düşmüş 2

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer çiftinin bu evlilikten Nazlı ismini verdikleri bir kızları oldu. Şimdilerde 17 yaşında olan Nazlı gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer’in kızı Nazlı yıllar sonrası ortaya çıktı! Kocaman kız oldu Annesinin hık demiş burnundan düşmüş 3

Usta sanatçı Bilginer, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Nazlı ile bir karesini paylaştı. Haluk Bilginer'in bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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