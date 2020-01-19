GaleriMagazin

Asker traşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şoke oldu! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

Askere gidecek olan oyuncu Çağatay Ulusoy, önümüzdeki hafta birliğine teslim olacak. Asker trraşı olan Çağatay Ulusoy'un son hali ortaya çıktı. Öte yandan bir süredir aldığı kilolarla gündeme gelen 29 yaşındaki Ulusoy, askerlik öncesi epey zayıfladı. Yakışıklı oyuncu yeni haliyle sevenlerinden tam not aldı. İşte Çağatay Ulusoy ve diğer ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları...

19.01.2020 12:45 - Son Güncelleme: 19.01.2020 13:09
Asker tıraşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şoke oldu! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

Aldığı kilolarla magazin gündemine bomba gibi düşen 29 yaşındaki Çağatay Ulusoy, askere gitmek için son hazırlıklarını yapıyor. Son olarak asker tıraşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şaşırdı.

Asker tıraşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şoke oldu! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

Bir süredir aldığı kilolarla gündeme gelen Ulusoy, askerlik öncesi epey zayıfladı.

Asker tıraşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şoke oldu! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

Yakışıklı oyuncu yeni haliyle sevenlerinden tam not aldı.

Asker tıraşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şoke oldu! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

İşte asker yolcusu Çağatay Ulusoy...

Asker tıraşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şoke oldu! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler gözlerine inanamadı! İşte Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi...
Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler gözlerine inanamadı! İşte Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi...