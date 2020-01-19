Asker traşı olan Çağatay Ulusoy'u görenler şoke oldu! İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları

Askere gidecek olan oyuncu Çağatay Ulusoy, önümüzdeki hafta birliğine teslim olacak. Asker trraşı olan Çağatay Ulusoy'un son hali ortaya çıktı. Öte yandan bir süredir aldığı kilolarla gündeme gelen 29 yaşındaki Ulusoy, askerlik öncesi epey zayıfladı. Yakışıklı oyuncu yeni haliyle sevenlerinden tam not aldı. İşte Çağatay Ulusoy ve diğer ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları...

19.01.2020 12:45 - Son Güncelleme: 19.01.2020 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





