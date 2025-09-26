PODCAST CANLI YAYIN

Aşk yeniden! Anıl Altan ile 8 yıllık evliliği biten Pelin Akil yeni bir sayfa açtı: Sevgilisi bakın kim...

İkiz kızlarının babası Anıl Altan'la 8 yıllık evliliğini sonlandıran başarılı oyuncu Pelin Akil, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Akil'in kalbini yeniden kaptırdığı ve yeni bir ilişkiye başladığı iddia ediliyor. Üstelik bu kez birlikte olduğu ismin kimliği de netlik kazandı. İşte Pelin Akil'in aşk hayatıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

İkiz kızlarının babası Anıl Altan ile 8 yıllık evliliğini sona erdiren oyuncu Pelin Akil, aşk hayatında yeni bir döneme girdi.

Bu gelişme magazin gündemine bomba gibi düşerken, Akil'in yeni sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, "Menajeri ile aşk yaşıyor" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, uzun süren boşanma dedikodularının ardından önceki ay resmen boşanmıştı. Önce ayrılık, devamında da boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen çiftten, adı aşk dedikodusuna ilk karışan Anıl Altan olmuştu.

Boşanmanın ardından 'Aşka kapalı değilim' diyen Altan, dört gün önce tasarımcı Tilbe Çakır ile objektiflere yakalanmıştı.

Akil'in de aşık olduğunu öğrendim. Evet yanlış okumadınız... Sözüne güvendiğim bir arkadaşım, Akil'in, menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığını söyledi. Hatta onları, sanatçı menajer ilişkisini aşan çok samimi şekilde gözleriyle gördüğünü de ekledi.

İki ay önce boşanan Akil ile Altan'ın hemen yeni aşklara yelken açtıklarına bakılırsa evliliklerinin boşanmadan çok önce bittiği anlaşılıyor. Yoksa yeni aşk için bu kadar hızlı davranmazlardı herhalde!"

Başarılı oyuncunun özel yaşamındaki bu değişiklik, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

NELER OLDU?

Anıl Altan'la evliliklerini sonlandıran Pelin Akil, boşandıktan sonraki hayatına adapte olmaya çalıştığını söyledi.

Oyuncu, "Yavaş yavaş bir değişimin ortasındayım. O değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve genel olarak tabii ki de zorlanıyorum. Bu benim özel hayatımla alakalı bir durum değil" dedi.