Aşk ve Gözyaşı’nın Zuhal’i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi Hercai’nin yıldızı çıktı!

Başrollerinde Barış Arduç ile Hande Erçel'in yer aldığı ve bu akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, izleyicilerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Zuhal Aksel karakterini canlandıran Senan Kara ise hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemde.