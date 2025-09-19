PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı’nın Zuhal’i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi Hercai’nin yıldızı çıktı!

Başrollerinde Barış Arduç ile Hande Erçel'in rol aldığı ve bu akşam ilk kez atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Aşk ve Gözyaşı dizisinde Zuhal Aksel'i canlandıran ünlü oyuncu Senan Kara'nın 18 yıllık eşi de tanıdık çıktı. Kara'nın uzun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanların ağzı açık kaldı. İşte Senan Kara'nın Hercai dizisinde de önemli bir rol alan eşi...

Başrollerinde Barış Arduç ile Hande Erçel'in yer aldığı ve bu akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, izleyicilerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Zuhal Aksel karakterini canlandıran Senan Kara ise hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemde.

SENAN KARA KİMDİR?

Yunus Emre Kolejinden mezun olduktan sonra 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nü kazanan sanatçı, öğrenim yaşamı boyunca çeşitli kısa oyunların yanı sıra "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Martı" gibi oyunlarda başrollerde görev aldı.

2000 yılında Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" ve "Bir Madonnanın Portresi" adlı tez oyunuyla mezun oldu. Eğitiminin ardından çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Kara, İstanbul Şehir Tiyatroları kadrolu oyuncusu olup, sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.

ÖZEL HAYATI

Senan Kara, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de bu yıl başlayan "Aşk ve Gözyaşı" dizisiyle hem iş hem de özel yaşamı yeniden gündeme geldi.

EŞİ DE KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ

Kara'nın uzun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanların ise ağzı açık kaldı.

İşte Senan Kara başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Gürkan Uygun

Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun

Melike Güner

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan

Sinem Kobal

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu

Senan Kara

Senan Kara ve eşi Serhat Tutumluer

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir

Funda Arar

Funda Arar ve eşi Febyo Taşel

Hakan Ural

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural

Seda Sayan

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten