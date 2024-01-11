Aşk orucunu bozmaya değmedi! Özgü Namal 6 aylık sevgilisinden ayrıldı! Bir garip ayrılık mesajı "Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal"

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. 44 yaşındaki Özgü Namal çocukları Nefes ve Elem Su ile birlikte radikal bir karar alarak Muğla Köyceğiz'de kurduğu düzeni geride bırakarak İstanbul'a geri dönüş yapmıştı. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Özgü Namal, 6 ay önce aşk orucunu bozmuş ve Mehmet Derman Doğan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak aşk orucunu bozmaya değmedi.
Efsanevi diziler arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nin önemli rollerinden birine hayat veren Özgü Namal, evlenmiş çocuk sahibi olmuş ve İstanbul'u terk etmişti.
2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal kısa bir süre önce sessizliğini bozmuştu.
Eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020'de kaybettikten sonra İstanbul'a dönen Namal ekranlara dönmeye de karar veren Namal'ın yeni bir aşka da yelken açmıştı.