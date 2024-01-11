Aşk orucunu bozmaya değmedi! Özgü Namal 6 aylık sevgilisinden ayrıldı! Bir garip ayrılık mesajı "Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal"

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. 44 yaşındaki Özgü Namal çocukları Nefes ve Elem Su ile birlikte radikal bir karar alarak Muğla Köyceğiz'de kurduğu düzeni geride bırakarak İstanbul'a geri dönüş yapmıştı. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Özgü Namal, 6 ay önce aşk orucunu bozmuş ve Mehmet Derman Doğan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak aşk orucunu bozmaya değmedi.