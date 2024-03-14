Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i 79'luk Nebahat Çehre sadece 3 yıl evli kalmış! İkinci eşi öyle biri çıktı ki duyan inanamadı...

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk gibi dizilerde hafızalara kazınan 79 yaşındaki başarılı oyuncu Nebahat Çehre, 1988 yılından beri yalnız olduğunu ve hiç aşık olmadığını belirtmişti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan güzel oyuncu 2 kez evlilik yaptı. İlk evliliğinde aradığı aşkı bulamayan Çehre'nin ikinci evliliğide sadece 3 sene sürdü. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem gibi isimlerle bir döneme damga vuran Nebahat Çehre'nin ikinci eşi öyle biri çıktı ki duyanlar inanamadı...