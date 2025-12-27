Asena ve İbrahim Tatlıses 22 yıl sonra barıştı!

Oryantal Asena ve türkücü İbrahim Tatlıses'in yolları, 1990'lı yıllarda kesişmiş ve kısa sürede gizli bir aşka dönüşmüştü. Ancak Tatlıses'in o dönemde Derya Tuna ile ilişkisi vardı. Asena da uzun bir süre bu aşkı inkar etti.
Ancak bir süre sonra ikili pes ederek ilişkilerini dosta düşmana duyurdu. İlk başlarda sorunsuz görünen ilişki bir süre sonra çatırdamaya başladı. Asena'nın sahnelerde yaşadığı kıskançlık baskısı, ilişkilerini zorlaştırdı.
Tatlıses'in kıskançlıkları nedeniyle sahneleri bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Asena, "Beni sevdi ama sahiplenmekle karıştırdı" dedi.
İkilinin tartışmaları medyaya yansıdı, Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile samimi görüntüleri sonrası Asena ilişkiden tamamen koptu.
Ünlü isim, ayrılığı ise "Ben kimseye köle değilim" diyerek duyurdu. Daha sonra Asena bacağından kurşunlandı ve ikili hayatlarından birbirlerini çıkardı.
Ayrılık sonrası bambaşka hayatlar yaşayan ikiliden İbrahim Tatlıses,2011'de Ayşegül Yıldız ile dünyaevine girdi ve Elif Ada adında bir kızı oldu. Ancak çift,2013'te boşandı.
Asena ise 2013'te Hasan Dere ile hayatını birleştirdi ve evlendikten sonra Almanya'ya yerleşti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber de geçen ekim ayında geldi. Asena ile Hasan Dere boşandı.
Tüm bunlar olup biterken 22 yıl sonra bir ilk yaşandı. Asena ile Tatlıses, 22 yıl aradan sonra yılbaşı programı çekimleri için yeniden bir araya geldi.
Asena ve İbrahim Tatlıses arasında yaşanan bu gelişme sosyal medyada da büyük ses getirdi.
Yıllar Sonra Sahnelere Döndü
Yıllar sonra yeniden sahnelere dönen Asena geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı paylaşımında, "Zaman geçti ama içimdeki dans hiç susmadı. Şimdi her hareketim bir dua, her adımım bir doğuş. Kadın olmak; yeniden var olmak demek..." notunu düşmüştü.
Tatlıses'e Zeytin Dalı
Dans kariyerinin yanına şarkıcılığı da ekleyen Asena, bir zamanlar beraber aynı sahneyi paylaştığı İbrahim Tatlıses'in Mavi Mavi adlı şarkısını söyledi. Asena'nın bu hareketi, İbrahim Tatlıses'e karşı bir zeytin dalı olarak yorumlandı.