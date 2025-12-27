Asena ve İbrahim Tatlıses 22 yıl sonra barıştı!

Oryantal Asena ve türkücü İbrahim Tatlıses'in yolları, 1990'lı yıllarda kesişmiş ve kısa sürede gizli bir aşka dönüşmüştü. Ancak Tatlıses'in o dönemde Derya Tuna ile ilişkisi vardı. Asena da uzun bir süre bu aşkı inkar etti.