Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, oyunculuğu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Yüsra Geyik'in hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Yüsra Geyik'in yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…