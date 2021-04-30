Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yaşını duyanlar inanamıyor! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterine can veren Yüsra Geyik, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren oyuncunun yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, oyunculuğu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Yüsra Geyik'in hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Yüsra Geyik'in yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…