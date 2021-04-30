RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yaşını duyanlar inanamıyor! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterine can veren Yüsra Geyik, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren oyuncunun yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

30.04.2021 20:37 - Son Güncelleme: 30.04.2021 21:15
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, oyunculuğu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Yüsra Geyik'in hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Yüsra Geyik'in yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…

YÜSRA GEYİK
21 Haziran 1990

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar inanamıyor! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncu meğer…

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993