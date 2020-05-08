Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! 'Bu kim Yüsra?'

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin çocukluk halini gören bazı takipçileri "Küçükken bile aynısın" şeklinde yorumlarda bulurken çoğu kişi değişime epey şaşırdı. Annesinin kucağında uyuyan Yüsra'yı gören bir takipçisi ise 'Sen Suat'ın kızı değil miydin?' yorumuyla herkesi güldürdü. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram'da çok konuşulan fotoğrafı...