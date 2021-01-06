Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram pozu sosyal medyayı salladı! 'Füze atsaydın' yorumuna bakın ne yanıt verdi...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram pozu sosyal medyayı salladı! 'Füze atsaydın' yorumuna bakın ne yanıt verdi...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram pozu sosyal medyayı salladı! 'Füze atsaydın' yorumuna bakın ne yanıt verdi...15 yıldır Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteri ile para kazandığını ifade eden 29 yaşındaki Yüsra Geyik, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Instagram'dan son paylaştığı pozla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Yüsra Geyik'e mesaj yazanlar arasında ünlü isimler de yer alıyor. Genç oyuncunun bir arkadaşından gelen 'Füze atsaydın' yorumuna verdiği yanıt dikkat çekti. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in boyu ise paylaşımın ardından merak konusu oldu.

06.01.2021 17:00 - Son Güncelleme: 06.01.2021 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





