Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yine çok iddialı! Hüsnü Çoban’ın ilk göz ağrısına bakın derin dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yine çok iddialı! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban karakteriyle şöhreti yakalayan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı birbirinden iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da 368 bin takipçisi bulunan Geyik, derin göğüs dekolteli bluzu ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Geyik, yine adından söz ettirmeyi başardı. İşte Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
09.10.2021 18:20
- Son Güncelleme: 09.10.2021 18:20
Yüsra Geyik, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Ayna karşısında derin göğüs dekolteli bluzuyla poz veren Yüsra Geyik, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu.