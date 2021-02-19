Bugünkü
Takvim

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve kardeşi Kübra'yı birlikte görenler ayırt bile edemiyor! Meğer gözler önündeymiş

Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaştı. Birbirinin neredeyse aynısı olan kardeşlerden Kübra Geyik de ünlüler camiasından uzak bir isim değil, stil danışmadı. İşte başta Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

19.02.2021 14:58 - Son Güncelleme: 19.02.2021 15:44
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve kardeşi Kübra'yı birlikte görenler ayırt bile edemiyor! Meğer gözler önündeymiş

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve kardeşi Kübra'yı birlikte görenler ayırt bile edemiyor! Meğer gözler önündeymiş

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik büyük beğeni topluyor. Binlerce takipçisine rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve kardeşi Kübra'yı birlikte görenler ayırt bile edemiyor! Meğer gözler önündeymiş

Yüsra Geyik ve ablası Kübra'yı yan yana görenler benzerliklerine hayret etti. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Yüsra Geyik ve ablası olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve kardeşi Kübra'yı birlikte görenler ayırt bile edemiyor! Meğer gözler önündeymiş

ÖZGE YAĞIZ VE KARDEŞİ EZGİ

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve kardeşi Kübra'yı birlikte görenler ayırt bile edemiyor! Meğer gözler önündeymiş