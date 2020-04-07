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Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydılar... Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü! İşte son hali

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ünlü çift yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmışlardı. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü, kocaman oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde de Gamze Özçelik'in, baba Uğur Pektaş'ın, oğlu Murathan'ı görememesine yönelik bir karar aldığı öğrenildi. Yaşanan gelişme sonrasında en çok merak edilen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in çocukları Murathan oldu. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...

07.04.2020 15:51 - Son Güncelleme: 07.04.2020 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





