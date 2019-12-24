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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti. Arka Sokaklar dizisiyle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali ise görenleri şaşırttı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

24.12.2019 19:29 - Son Güncelleme:
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti

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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti

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