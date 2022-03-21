Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali
Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son haliyle gündemde. Atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye ile hayatımıza giren ve Arka Sokaklar dizisindeki Pınar karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın, 2015 yılında evlendi ve şimdilerde iki erkek evlada sahip...
21.03.2022 16:46 - Son Güncelleme: 21.03.2022 16:58
Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı dikkat çekti. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı...
2000'lerin ilk yıllarına damga vuran 'Popstar' yarışmasının büyük ilgi görmesinden sonra televizyon izleyicileri 'Akademi Türkiye' ile tanıştı.
2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.