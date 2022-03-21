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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali

Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son haliyle gündemde. Atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye ile hayatımıza giren ve Arka Sokaklar dizisindeki Pınar karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın, 2015 yılında evlendi ve şimdilerde iki erkek evlada sahip...

21.03.2022 16:46 - Son Güncelleme: 21.03.2022 16:58
Arka Sokaklar’ın sevilen ismi Pınar Aydın’ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun’a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali

Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı dikkat çekti. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı...

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Arka Sokaklar’ın sevilen ismi Pınar Aydın’ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun’a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali

2000'lerin ilk yıllarına damga vuran 'Popstar' yarışmasının büyük ilgi görmesinden sonra televizyon izleyicileri 'Akademi Türkiye' ile tanıştı.

Arka Sokaklar’ın sevilen ismi Pınar Aydın’ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun’a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali

2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.

Arka Sokaklar’ın sevilen ismi Pınar Aydın’ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun’a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali

Müziğe olan tutkusunu her defasında dile getirse de Aydın'ın bu serüveni uzun soluklu olmadı. Müzik dünyasında aradığını bulamasa da 'Akademi Türkiye'deki başarısı onu oyunculuğa sürükledi.

Arka Sokaklar’ın sevilen ismi Pınar Aydın’ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı! Giresun’a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı işte son hali

'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' ve 'Bizim Okul' gibi pek çok dizide yer aldı. Pınar Aydın, şimdilerde ise eşi ve iki çocuğuyla Giresun'da sakin bir yaşam sürüyor.

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