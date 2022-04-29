Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar hakkında bu gerçek herkesi şoke etti! Meğer hiç göründüğü gibi değilmiş Oya Okar'ın yaşı...
2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Oya Okar. 34 yaşındaki başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar pek çok yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. 2005 yılında Şöhret adlı diziyle ekrana adım adan Oya Okar'ın yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Oya Okar hakkında araştırma yapanlarsa yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Oya Okar olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.
29.04.2022 14:36 - Son Güncelleme: 29.04.2022 14:36
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Selin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Oya Okar da dizinin takipçileri tarafından ilgi odağı oldu.