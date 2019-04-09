GaleriMagazin

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Arka Sokaklar adlı dizide Rıza Baba karakterini yaklaşık 500 bölümü aşkın süredir canlandıran Zafer Ergin bu karakter ile adeta özdeşleşti. Özel hayatı ile de takdir toplayan Zafer Ergin'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanmadı. Zafer Ergin'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu ile bir dönem evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte ünlülerin eski eşleri...

09.04.2019 10:59 - Son Güncelleme: 09.04.2019 11:08
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Arka Sokaklar dizisinde 13 yıldır Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in yıllar önce yaptığı evlilik sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisi gibi ünlü bir oyuncu ile evlilik yapan Zafer Ergin'in eski eşini görünce çok şaşıracaksınız.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Ceyda Düvenci - İsmail Hacıoğlu

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Esra Akkaya - Yetkin Dikinciler

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Okan Bayülgen'le Zeyno Gönenç 1997 yılında evlendi. Çift bir yıl sonra boşandı.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin ile ünlü oyuncu Necmi Yapıcı 1996-2001 yılları arası evliydiler.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında bilinmeyen gerçek! Görmeye hazır mısınız?