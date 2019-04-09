Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kimmiş! Çok şaşıracaksınız

Arka Sokaklar adlı dizide Rıza Baba karakterini yaklaşık 500 bölümü aşkın süredir canlandıran Zafer Ergin bu karakter ile adeta özdeşleşti. Özel hayatı ile de takdir toplayan Zafer Ergin'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanmadı. Zafer Ergin'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu ile bir dönem evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte ünlülerin eski eşleri...

09.04.2019 10:59 - Son Güncelleme: 09.04.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





