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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...

Uzun yıllardır izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni sezonu başladı. 2006 yılından bu yana izleyici karşısına çıkan dizinin vazgeçilmez oyuncularından biri de Zafer Ergin. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden. Özellikle Zafer Ergin'in eşinin kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. İşte Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin'in oyuncu eşi...

11.12.2020 16:20 - Son Güncelleme: 11.12.2020 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





