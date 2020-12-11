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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...

Uzun yıllardır izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni sezonu başladı. 2006 yılından bu yana izleyici karşısına çıkan dizinin vazgeçilmez oyuncularından biri de Zafer Ergin. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden. Özellikle Zafer Ergin'in eşinin kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. İşte Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin'in oyuncu eşi...

11.12.2020 16:20 - Son Güncelleme: 11.12.2020 16:20
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...

İşte başta Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Zafer Ergin bakın kiminle evli...
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