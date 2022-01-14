Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlüymüş! Ekmek Teknesi, Yabancı Damat...
Arka Sokaklar'ın Rıza Babas'sı Zafer Ergin'in eşi bakın kim! Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1975 – 1979 yılları arasında meslektaşı Melek Baykal ile evli kalan Ergin'in özellikle şimdiki eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Zafer Ergin'in eşi kim?", "Rıza Baba'nın gerçek eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ergin'in kendisi gibi ünlü olan ve Ekmek Teknesi, Yabancı Damat dizilerinde rol alan eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zafer Ergin'in eşi kimmiş...
14.01.2022 20:56
- Son Güncelleme: 14.01.2022 20:56
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin'in özel hayatı merak konusu oldu.
Zafer Ergin hakkında araştırma yapanlar özellikle "Zafer Ergin'in eşi kim?", "Rıza Baba'nın gerçek eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.