Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son haline bakın! Şimdi ne yapıyor dersiniz?

Bir ekran fenomenine dönüşen Arka Sokaklar dizisinin eski bölümleri dahi merakla izleniyor. Dizinin kadrosuna devamlı sirkülasyon oluyor malumunuz. Onlardan biri de Pınar Aydın oldu. Arka Sokaklar dizisinde, Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba karakterinin kızı Pınar'ı canlandıran Pınar Aydın, ardından ortalıktan kayboldu. Pınar Aydın şuan aktif olarak oyunculuk yapmamasına ve dizide kısa süre kalmasına karşın büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Sevilen oyuncu Pınar Aydın şimdi sadece ailesi ve işiyle ilgileniyor. Peki Pınar Aydın şimdi ne yapıyor? İşte Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın'ın son hali...

09.05.2019 16:44 - Son Güncelleme: 09.05.2019 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





