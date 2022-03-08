Vav TV İzle
Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: "Aşk bacayı fena sarmış"

Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: "Aşk bacayı fena sarmış"

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı. Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Bebek'te görüntülendi. Instagram'da da aşk pozları paylaşan ikiliyi görenler o anları çekmeden geçmedi. İşte güzelliği ile dikkat çeken Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt...

08.03.2022 09:19 - Son Güncelleme: 08.03.2022 09:25
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: Aşk bacayı fena sarmış

"AŞK BACAYI FENA SARMIŞ"

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" diyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: Aşk bacayı fena sarmış

Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle yakalandı. Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel Bebek Waffle'da görüntülendi.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: Aşk bacayı fena sarmış

Birbirinin omzuna yatarak sohbet eden sevgililer, Bebek'te tatlı molası verdi. Snob Magazin'in haberine göre; tatlı sonrası koyu sohbete dalan sevgililer, mekan çıkışı araçlarına binerek gözlerden kayboldu.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: Aşk bacayı fena sarmış

Furkan Göksel sevgilisi Kader Bozkurt ile zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: Aşk bacayı fena sarmış

Sarışın güzel sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. İşte Furkan Göksel'in sevgilisi Kader başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA