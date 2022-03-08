Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı ikiliyi görenler: "Aşk bacayı fena sarmış"
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı. Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Bebek'te görüntülendi. Instagram'da da aşk pozları paylaşan ikiliyi görenler o anları çekmeden geçmedi. İşte güzelliği ile dikkat çeken Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt...
08.03.2022 09:19 - Son Güncelleme: 08.03.2022 09:25
"AŞK BACAYI FENA SARMIŞ"
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" diyor...
Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle yakalandı. Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel Bebek Waffle'da görüntülendi.
Sarışın güzel sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. İşte Furkan Göksel'in sevgilisi Kader başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...