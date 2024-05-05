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Annesi Günay Karacaoğlu’na benzetildi! Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! "Koca kız olmuş"

Arka Sokaklar dizisine Mesut Komiser karakteriyle geri dönen Şevket Çoruh'un hayatı merak edildi. Meslektaşı Günay Karacaoğlu ile 1993-1997 yılları arasında evli kalan Şevket Çoruh'un gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı. Annesi Günay Karacaoğlu'na benzetilen Gülenay için "Çok güzel bir genç kız", "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte Şevket Çoruh'un güzeller güzeli kızı...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 09:30 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 09:29
Annesi Günay Karacaoğlu’na benzetildi! Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Koca kız olmuş 1

18 yıldır ekranda olan 'Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, diziye geri döndü. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Annesi Günay Karacaoğlu’na benzetildi! Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Koca kız olmuş 2

Meslektaşı Günay Karacaoğlu ile 1993-1997 yılları arasında evli kalan Şevket Çoruh'un gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı.

Annesi Günay Karacaoğlu’na benzetildi! Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Koca kız olmuş 3

Annesi Günay Karacaoğlu'na benzetilen Gülenay için "Çok güzel bir genç kız", "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı.

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