Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ının çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. İşte Özgür Ozan'ın ailesi ve çocukları.