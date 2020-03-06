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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ının çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın 5 çocuğu var zannediliyor. Yıllardır televizyonda olan Arka Sokaklar ilgi görmeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. 13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın dizide hepsi birbirinden afacan 5 çocuğu var malumunuz. Tabii ki gerçek böyle değil. İşte Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın çocukları.

06.03.2020 17:50 - Son Güncelleme: 06.03.2020 17:50
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ın çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. İşte Özgür Ozan'ın ailesi ve çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ın çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ın çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ın çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ın çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

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