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Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ı gören tanıyamadı! İşte Emrah'ın oğlu Tayfun'un zor dönemleri...

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler konsepti ile TV8 ekranlarında izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatıyor. Açlık, sinir, stres, aşk, entrika, kavga... Survivor 2020 kıran kırana mücadele içerisinde geçiyor. Survivor yarışmacısı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz günlerde babası hakkında açıklamaları ile gündeme gelmişti. "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum" diyen Tayfun Erdoğan'ın çocukluk fotoğrafını görenler şaşırdı. İşte Survivor Tayfun'un çocukluğu...

06.03.2020 17:48 - Son Güncelleme: 06.03.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





