Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan'ı gören tanıyamadı! İşte Emrah'ın oğlu Tayfun'un zor dönemleri...
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler konsepti ile TV8 ekranlarında izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatıyor. Açlık, sinir, stres, aşk, entrika, kavga... Survivor 2020 kıran kırana mücadele içerisinde geçiyor. Survivor yarışmacısı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz günlerde babası hakkında açıklamaları ile gündeme gelmişti. "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum" diyen Tayfun Erdoğan'ın çocukluk fotoğrafını görenler şaşırdı. İşte Survivor Tayfun'un çocukluğu...
Survivor yarışmacısı olan Emrah Erdoğan'ın oğlu Tayfun, geçtiğimiz günlerde babasıyla ilgili itirafları ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Küçükken babası Emrah tarafından istenmeyen Tayfun şimdi 29 yaşında... "7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum" diyen Tayfun, açıklamalarıyla herkesi üzmüştü.