Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi! Meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar...

Başarılı oyuncu Özgür Ozan, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ozan, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalarda kalıcı bir yer edindi. Özgür Ozan'ın özel hayatına dair merak edilenlerin başında eşi geliyor. 2 çocuk sahibi olan oyuncunun eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eşi, kendisi gibi göz önünde olmayan ve özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir isim. İşte ünlü oyuncunun eşi...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozan, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalara kazınmayı başardı.
Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Daha sonra ise Arka Sokaklar dizisine transfer olan ve uzun yıllar Hüsnü Çoban olarak izleyici karşısına çıkan Ozan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.