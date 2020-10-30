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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın 5 çocuğu var zannediliyor. Yıllardır televizyonda olan Arka Sokaklar ilgi görmeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. 14 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da 14 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın dizide hepsi birbirinden afacan 5 çocuğu var malumunuz. Tabii ki gerçek böyle değil. İşte Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın çocukları.

30.10.2020 11:17 - Son Güncelleme: 30.10.2020 11:17
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları…

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları sosyal medyayı sallıyor! Dizide 5 tane ama...

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