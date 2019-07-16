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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor! Herkes 5 biliyor ama...

Yıllardır televizyonda olan Arka Sokaklar ilgi görmeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. 13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın dizide hepsi birbirinden afacan 5 çocuğu var malumunuz. Ama gelin görün ki gerçek hayatta durum hiçte öyle değil. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. İşte Özgür Ozan'ın ailesi ve çocukları.

16.07.2019 01:43 - Son Güncelleme: 16.07.2019 02:33
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor! Herkes 5 biliyor ama...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. İşte Özgür Ozan'ın ailesi ve çocukları.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor! Herkes 5 biliyor ama...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'ın değişimi herkesi şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor! Herkes 5 biliyor ama...

ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz'in oğlu ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. 9. ay pozu veren Özcan Deniz ve oğluna kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor! Herkes 5 biliyor ama...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor! Herkes 5 biliyor ama...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

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